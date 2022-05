Vacances buissonnières #3 Vous avez dit grands prédateurs ? Scey-Maisières, 18 juillet 2022, Scey-Maisières.

Vacances buissonnières #3 Vous avez dit grands prédateurs ? Scey-Maisières

2022-07-18 08:30:00 – 2022-07-22 16:30:00

Scey-Maisières Doubs Scey-Maisières

Ours, loup, lynx, aigle royal ou grand-duc d’Europe… Comment faire (re)vivre ces animaux légendaires qui autrefois peuplaient la montagne jurassienne ? Par le conte et l’imaginaire, le dessin et le jeu… et la protection de la nature, bien entendu. Mais au fait, ces espèces ont-t-elles toutes disparues de la vallée de la Loue ? On part en enquête ? Repas tiré du sac. Places limitées, inscription obligatoire. Activité payante et réservée en priorité aux familles de la C. de communes Loue Lison. nEn partenariat avec la Communauté de communes Loue Lison et la commune de Scey-Maisières.

fred.ravenot@espaces-naturels.fr

Ours, loup, lynx, aigle royal ou grand-duc d’Europe… Comment faire (re)vivre ces animaux légendaires qui autrefois peuplaient la montagne jurassienne ? Par le conte et l’imaginaire, le dessin et le jeu… et la protection de la nature, bien entendu. Mais au fait, ces espèces ont-t-elles toutes disparues de la vallée de la Loue ? On part en enquête ? Repas tiré du sac. Places limitées, inscription obligatoire. Activité payante et réservée en priorité aux familles de la C. de communes Loue Lison. nEn partenariat avec la Communauté de communes Loue Lison et la commune de Scey-Maisières.

Scey-Maisières

dernière mise à jour : 2022-05-12 par