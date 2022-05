Vacances buissonnières #2 Bâtons, cabanes et bouts de ficelle, 11 juillet 2022, .

Vacances buissonnières #2 Bâtons, cabanes et bouts de ficelle

2022-07-11 08:30:00 – 2022-07-15 16:30:00

Une semaine pour apprendre, ou perfectionner, ses connaissances de la vie en pleine nature. Avec quelques outils, plusieurs bouts de ficelle et beaucoup d’application, nous construirons cabanes et jeux en bois tout en explorant les champs et les forêts des alentours. Repas tiré du sac. nPlaces limitées, inscription obligatoire. Activité payante et réservée en priorité aux familles de la Communauté de communes Loue Lison. En partenariat avec la Communauté de communes Loue Lison et la commune de Scey-Maisières.

