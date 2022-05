Vacances buissonnières #1 Les mystères de la Vallée

2022-07-06 08:30:00 – 2022-07-08 16:30:00 Les Vacances buissonnières sont de retour ! Une inquiétante ombre terrorise les animaux de la vallée… Personne ne peut dire de qui ou de quoi il s'agit mais tout le monde compte sur les enfants des vacances buissonnières pour trouver la réponse ! Aurez-vous le courage de participer au premier explore-game nature des Vacances buissonnières ? Trois jours d'enquêtes pour trouver des réponses à certains des grands mystères de la nature. Repas tiré du sac. nPlaces limitées, inscription obligatoire. Activité payante et réservée en priorité aux familles de la Communauté de communes Loue Lison. nEn partenariat avec la Communauté de communes Loue Lison et la commune de Scey-Maisières.

