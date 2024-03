Vacances bretonnes Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, mercredi 10 juillet 2024.

Vacances bretonnes Peintures de Soisik Oger Le Goff et sculptures de Dominique Mahé 10 – 21 juillet Galerie municipale Bernard Nonnet Entrée libre et gratuite

Début : 2024-07-10T10:30:00+02:00 – 2024-07-10T12:30:00+02:00

Fin : 2024-07-21T15:00:00+02:00 – 2024-07-21T18:00:00+02:00

L’une peint la Bretagne, l’autre sculpte l’enfance. Deux univers en apparence éloignés mais, avec «Vacances bretonnes», les deux artistes allient leur goût certain pour raconter des histoires et faire rêver, leur penchant naturel pour la douceur et la poésie et leur attirance pour le mouvement. La palette joyeuse et colorée des peintures complète les tons pastel des terres.

Visite artistique le vendredi 12 juillet à 18h

Ouverture du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h

Galerie municipale Bernard Nonnet Erquy, 5 rue du 19 mars 1962 Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne 00 33 2 96 63 64 64 https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/galerie-d-art-municipale/ https://www.facebook.com/galeriedartmunicipalederquy/ Entrée libre.

