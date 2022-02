Vacances : bougez avec l’Emisa Mairie de Colomiers, 21 février 2022, Colomiers.

du lundi 21 février au vendredi 4 mars

Tu as entre 6 et 12 ans, tu veux essayer de nouvelles activités sportives et t’amuser pendant les vacances ? Prends ta tenue de sport et rejoins les copains à la Maison citoyenne ou au Centre de loisirs du Cabirol. Viens faire de l’escalade le matin, du hand l’après-midi ou du tennis et du cirque … A toi de choisir selon les activités proposées et tes envies ! **L’Emisa (École municipale d’initiation sportive et artistique) propose aux enfants de Colomiers de découvrir de multiples activités pendant les vacances scolaires**. Encadrées par les éducateurs sportifs de la Ville, ces activités sont proposées sous forme de 1/2 journée aux enfants inscrits dans les Centre de loisirs (3-13 ans) et les Maisons citoyennes (6-12 ans) de la Ville. **Infos et inscriptions** : **Centre de loisirs du Cabirol ou Maison citoyenne** > [En savoir plus, cliquez ici](https://www.ville-colomiers.fr/mes-demarches/sport/l-emisa-a-colomiers-1432.html) Horaires ——– 9h-12h / 14h-17h **Détails sur le lieu**: Maisons Citoyennes et Centre de loisirs du Cabirol

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-21T09:00:00 2022-02-21T17:00:00;2022-02-22T09:00:00 2022-02-22T17:00:00;2022-02-23T09:00:00 2022-02-23T17:00:00;2022-02-24T09:00:00 2022-02-24T17:00:00;2022-02-25T09:00:00 2022-02-25T17:00:00;2022-02-26T09:00:00 2022-02-26T17:00:00;2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T17:00:00;2022-02-28T09:00:00 2022-02-28T17:00:00;2022-03-01T09:00:00 2022-03-01T17:00:00;2022-03-02T09:00:00 2022-03-02T17:00:00;2022-03-03T09:00:00 2022-03-03T17:00:00;2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T17:00:00