Nantes

Vacances aux Beaux-Arts, 20 avril 2022, . 2022-04-20 Ateliers d’1h30 // Plein tarif 15€ // Carte blanche 5€

Horaire : 10:30 16:00

de 8 à 15 ans Ateliers enfants du 19 au 21 avril, menés par l'artiste Hannah Montoux-Mie AutoportraitDessin,techniques mixtesDe 12 à 15 ansLe mardi 19 avrilDessin de sableDe 8 à 9 ansLe mercredi 20 avrilKamishibaiPeinture, techniques mixtesDe 10 à 11 ansLe mercredi 20 avrilGravure sur gommeDe 10 à 13 ansLe jeudi 21 avril

02 55 58 64 92 https://beauxartsnantes.fr/cours-publics/education-artistique-et-culturelle#section-7

Age maximum de 8 à 15 ans

