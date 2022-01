Vacances aux Beaux-Arts Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Vacances aux Beaux-Arts, 9 février 2022, . 2022-02-09 Retrouvez les liens d’inscription et toutes les infos ici : https://beauxartsnantes.fr/cours-publics/education-artistique-et-culturelle#section-7

Horaire :

Gratuit : non 15€ tarif normal / 5€ carte blanche de 6 à 13 ans Retrouvez les liens d’inscription et toutes les infos ici : https://beauxartsnantes.fr/cours-publics/education-artistique-et-culturelle#section-7 Vacances aux Beaux-Arts revient du 7 au 10 février !Des ateliers pour enfants de 6 à 13 ans, menés par l’artiste Hannah Montoux-Mie, diplômée de l’école en 2016 sont disponibles : – Aquarelle & nature- Gomme & leporello- Imagaes de polystyrène- Jeux de portraits adresse1}

02 55 58 64 92 https://beauxartsnantes.fr/cours-publics/education-artistique-et-culturelle#section-7

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Age maximum de 6 à 13 ans lieuville Departement Loire-Atlantique

Vacances aux Beaux-Arts 2022-02-09 was last modified: by Vacances aux Beaux-Arts 9 février 2022 Nantes

Loire-Atlantique