Vacances au Pont – Parlez moi d’amour !

2022-05-08 10:30:00 10:30:00 – 2022-05-08 17:30:00 17:30:00 A l’occasion de l’exposition « De l’amour » présentée au Pont du Gard du 1er avril au 31 septembre, venez participer à une animation artistique pour adultes et enfants. Atelier créatif et artistique (écriture, poésie, dessin… sur le thème de l’amour). contact@pontdugard.fr +33 4 66 37 50 99 dernière mise à jour : 2022-03-29 par

