du samedi 23 octobre au samedi 30 octobre à Place des Patriotes

Prêts pour un voyage au Pays Imaginaire ? Voilà ce que propose l’Office de Tourisme de Mougins aux petits moussaillons durant la première semaine des vacances de la Toussaint. Au programme : une expédition à travers les ruelles du village sur les traces de Peter Pan et du Capitaine Crochet… Un jeu à faire en famille, en totale autonomie, aidé d’un kit de jeu. A la clé : un trésor acidulé ! Infos pratiques : Dates : du Samedi 23 au Samedi 30 Octobre Dans nos horaires d’ouverture: de 10h à 13h puis de 14h à 17h30 (du lundi au vendredi) / 10h-13h (le samedi) – Attention dernier kit vendu à 1h avant la fermeture. 5€ / enfant / kit de jeu. À retirer à l’OT, à payer sur place le jour même Sans réservation Jeu adressé aux 6-10 ans Prévoir un stylo / crayon impérativement (nous ne pouvons plus prêter de stylos) Vente dans la limite des kits disponibles (80) Tel de l’Office : 04.92.92.14.00 Sur les traces de Peter Pan Place des Patriotes 06250 Mougins village Mougins Saint-Basile Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T10:00:00 2021-10-23T13:00:00;2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T13:00:00;2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T17:30:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T13:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T17:30:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T13:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T17:30:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T13:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T17:30:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T13:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T17:30:00;2021-10-30T10:00:00 2021-10-30T13:00:00

