Vacances au Musée des Alpilles Place Favier Saint-Rémy-de-Provence, mercredi 28 février 2024.

Retrouvez les ateliers pour les enfants au Musée des Alpilles pour les vacances 2024.Enfants

Senteurs des Alpilles



Le musée organise des activités pour les enfants le mercredi 28 février

– de 10h à 11h30 pour les 4-6 ans

– de 14h à 16h pour les 11-15 ans



Durant les vacances scolaires, le musée propose aux jeunes de découvrir les arts graphiques et tout particulièrement les techniques de l’estampe.

Les ateliers se déroulent dans les salles d’exposition et dans l’atelier de gravure. Ils permettent aux enfants de s’approprier les œuvres et les objets du patrimoine, de s’initier à de multiples techniques tout en développant leur sens créatif dans des domaines très variés dessin, peinture, gravure, photo.



Un atelier est également organisé pour les enfants de 7 à 10 ans le jeudi 29 et vendredi 1er mars de 10h à 12 et de 14h à 17h avec Christèle Jacquemin, créatrice de parfum.



Informations et réservation obligatoire par téléphone au 04 90 92 68 24 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28

fin : 2024-02-28

Place Favier Musée des Alpilles

Saint-Rémy-de-Provence 13538 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur museedesalpilles@ville-srdp.fr

