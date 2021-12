Nantes Musée d'arts de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Vacances au musée / Atelier : Paysage d’hiver Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vacances au musée / Atelier : Paysage d’hiver Musée d’arts de Nantes, 22 décembre 2021, Nantes. 2021-12-22 Pour les 7-9 ans :Lundi 20 décembrePour les 10-12 ans :Mercredi 22 décembre

Horaire : 14:00 15:30

6€ (enfant non résident de la métropole nantaise)4€ (enfant résidant dans la métropole nantaise)2,5€ (enfant détenteur de la Carte blanche) Sur réservation à l'accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne. À partir de 7 ans Pour les 7-9 ans :Lundi 20 décembrePour les 10-12 ans :Mercredi 22 décembre Après avoir découvert des paysages d'hiver dans les peintures du Musée d'arts de Nantes, viens créer le tien. Réaliste ou féérique, à toi de choisir ! Musée d'arts de Nantes adresse1} Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien 02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html

