Vacances au musée !

10, rue de la Gendarmerie Airvault Deux-Sèvres

2023-02-15 14:30:00 – 2023-02-15 16:30:00

Airvault

Deux-Sèvres

EUR Pendant l’hiver le musée s’active ! On en profite pour faire l’inventaire, déménager et ranger les objets. Venez participer à l’inventaire des objets conservés dans les réserves et découvrez les trésors qu’elles renferment !

Goûter offert à la fin de l’animation.

Animation gratuite proposée aux enfants de 6 à 11 ans sur inscriptions uniquement.

+33 5 49 64 70 13 Musée Municipal Jacques Guidez

©Mairie Airvault

