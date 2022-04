Vacances au cinéma Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Besançon Doubs Vacances au cinéma Les comédies musicales sont à l’honneur avec le chef-d’œuvre de Stanley Donen, Chantons sous la pluie, qu’on ne se lassera jamais de montrer sur nos écrans. On continue de chanter et danser avec les célèbres Aristochats ainsi que Dans la forêt enchantée de Oukybouky ou bien avec Agnès Jaoui en renarde magnifique dans Le Parfum de la carotte. La Petite Taupe aime la nature

Zdeněk Miler – 44 min, République tchèque, 1969-82

Espace

Du 21 au 24 avril

Le 21 avril 2022 à 10h30

Le 24 avril 2022 à 10h

Tarif unique 3 € Les Ours gloutons

Alexandra Hetmerová et Kateřina Karhánková – 45 min, République tchèque, 2019

Espace

Du 23 au 26 avril

Le 23 avril 2022 à 10h30

Le 26 avril 2022 à 10h30

Tarif vacances au cinéma

Tarif unique 3 € Le Parfum de la carotte et autres arômes

Arnaud Demuynck & Rémi Durin – Belgique, France, 2013

dès 4 ans

Espace

Du 22 au 27 avril

Le 22 avril 2022 à 10h30

Le 24 avril 2022 à 11h

Le 27 avril 2022 à 10h30

Tarif vacances au cinéma

Tarif unique 3 € Les Aristochats

Wolfgang Reitherman – 1h18, États-Unis, 1971

dès 5 ans

Espace

Du 22 au 27 avril

Le 22 avril 2022 à 10h30

Le 24 avril 2022 à 11h

Le 27 avril 2022 à 10h30

Tarif vacances au cinéma

Tarif unique 3 € Dans la forêt ­enchantée de Oukybouky

Ramus A. Sivertsen – 1h12, Norvège, 2017

dès 5 ans

Espace

Du 22 au 25 avril

Le 22 avril 2022 à 14h30

Le 25 avril 2022 à 10h30

Tarif vacances au cinéma

Tarif unique 3 € La Traversée

Florence Miailhe – 1h24, France, 2021

dès 12 ans

Espace

Du 23 au 27 avril

Le 23 avril 2022 à 14h30

Le 27 avril 2022 à 14h30

Tarif vacances au cinéma

Tarif unique 3 € contacts

03 81 87 85 85

billetterie@les2scenes.fr 03 81 51 03 12

