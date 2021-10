Paris Théâtre Essaïon de Paris île de France, Paris VACANCES AU BORD DE LA MORT Théâtre Essaïon de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

VACANCES AU BORD DE LA MORT Théâtre Essaïon de Paris, 4 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 2 octobre au 16 novembre 2021 :

lundi, mardi de 19h à 20h

payant

SEUL EN SCÈNE Le 4 juin 2019, après un arrêt cardio-respiratoire de 35 minutes, Olivier Maillet, 50 ans, atterrit plus mort que vif au service réanimation de l’hôpital Bichat, à Paris. Il y passe trois mois, dont cinq semaines dans le coma, à la suite d’un choc post-resuscitation intense. Il raconte aujourd’hui ses « Vacances au bord de la mort ». Un témoignage comme une déclaration d’amour à la vie autant qu’une déclaration de guerre à la mort ! Olivier Maillet est un miraculé. Il n’en revient pas d’être revenu. Spectacles -> Théâtre Théâtre Essaïon de Paris 6 rue Pierre au Lard Paris 75004

11 : Rambuteau (178m) 1, 11 : Hôtel de Ville (359m)

Contact :QUARTIER LIBRE PRODUCTION 01 57 64 18 01 alexandre@quartierlibre.fr https://quartierlibre.fr https://www.facebook.com/quartierlibreproductions/ https://www.instagram.com/qlp_prod/0142784642 essaionreservations@gmail.com Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2021-10-04T19:00:00+02:00_2021-10-04T20:00:00+02:00;2021-10-05T19:00:00+02:00_2021-10-05T20:00:00+02:00;2021-10-11T19:00:00+02:00_2021-10-11T20:00:00+02:00;2021-10-12T19:00:00+02:00_2021-10-12T20:00:00+02:00;2021-10-18T19:00:00+02:00_2021-10-18T20:00:00+02:00;2021-10-19T19:00:00+02:00_2021-10-19T20:00:00+02:00;2021-10-25T19:00:00+02:00_2021-10-25T20:00:00+02:00;2021-10-26T19:00:00+02:00_2021-10-26T20:00:00+02:00;2021-11-01T19:00:00+01:00_2021-11-01T20:00:00+01:00;2021-11-02T19:00:00+01:00_2021-11-02T20:00:00+01:00;2021-11-08T19:00:00+01:00_2021-11-08T20:00:00+01:00;2021-11-09T19:00:00+01:00_2021-11-09T20:00:00+01:00;2021-11-15T19:00:00+01:00_2021-11-15T20:00:00+01:00;2021-11-16T19:00:00+01:00_2021-11-16T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Essaïon de Paris Adresse 6 rue Pierre au Lard Ville Paris lieuville Théâtre Essaïon de Paris Paris