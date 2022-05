Vacances artistiques, 18 juillet 2022, .

Vacances artistiques

2022-07-18 09:30:00 – 2022-07-22 18:00:00

Du 18 au 22 juillet : PALIS – Vacances artistiques pour enfants (de 6 à 12 ans), au Domaine du Tournefou, de 9h30 à 18h. Animés par des artistes et des animateurs culturels. À travers rêves et contes, nous voyagerons entre réel et imaginaire cet été 2022. Les artistes accueillent les enfants dans leur atelier pour les initier à une nouvelle discipline chaque jour. Avec les objets, les images, les matières, les sons, les voix, les mots, les formes, les espaces, les journées sont rythmées par l’art, les jeux, les repas afin que s’accordent les deux mots de vacances artistiques. Contact : +33 (0)3 25 40 58 37 – secretariat.tournefou@gmail.com

secretariat.tournefou@gmail.com +33 3 25 40 58 37

Du 18 au 22 juillet : PALIS – Vacances artistiques pour enfants (de 6 à 12 ans), au Domaine du Tournefou, de 9h30 à 18h. Animés par des artistes et des animateurs culturels. À travers rêves et contes, nous voyagerons entre réel et imaginaire cet été 2022. Les artistes accueillent les enfants dans leur atelier pour les initier à une nouvelle discipline chaque jour. Avec les objets, les images, les matières, les sons, les voix, les mots, les formes, les espaces, les journées sont rythmées par l’art, les jeux, les repas afin que s’accordent les deux mots de vacances artistiques. Contact : +33 (0)3 25 40 58 37 – secretariat.tournefou@gmail.com

dernière mise à jour : 2022-03-26 par