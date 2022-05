Vacances Ardéchoises Gîte Césame Vallon-Pont-d'Arc Catégories d’évènement: Ardèche

du jeudi 7 juillet au mercredi 13 juillet

A la découverte des merveilles de l’Ardèche. Baignade dans la rivière, descente en kayak, escalade dans les gorges, visite de la grotte chauvet et ses fresques préhistorique : Ce sont des moments mémorable que les jeunes pourront vivre ensemble. L’hébergement se fait sous tente, et les jeunes participent à la gestion de la vie quotidienne et aux choix des jeux et des activités. C’est une occasion pour chacun de s’investir dans un groupe et d’y trouver une place, tout en s’amusant au bord de la rivière ou en explorant le marché nocturne de Vallon Pont D’arc.

498

498

dans le cadre de l'opération "colonies apprenantes" par le Ministère de l'Éducation Nationale. Gîte Césame La combe 07150 Vallon-Pont-d'Arc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-07T08:00:00 2022-07-07T23:30:00;2022-07-08T08:00:00 2022-07-08T23:30:00;2022-07-09T08:00:00 2022-07-09T23:30:00;2022-07-10T08:00:00 2022-07-10T23:30:00;2022-07-11T08:00:00 2022-07-11T23:30:00;2022-07-12T08:00:00 2022-07-12T23:30:00;2022-07-13T08:00:00 2022-07-13T12:00:00

