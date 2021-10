Saint-Germain-en-Laye Musée d'Archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye île de France, Saint-Germain-en-Laye Vacances archéologiques d’automne au MAN Musée d’Archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: île de France

Vacances archéologiques d'automne au MAN Musée d'Archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye, 25 octobre au 5 novembre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

Le musée d’Archéologie nationale propose tout au long des vacances d’automne, du 25 octobre au 05 novembre 2021, différents ateliers et visites pour permettre aux enfants, adolescents et adultes de mieux comprendre la vie de leurs ancêtres. DES ATELIERS Le MAN avec ses artistes en résidence, ses partenaires et les conférencières de la RMNGP vous proposent des ateliers de découverte de la préhistoire. Avec Archéologos Déchiffrez l’Antiquité Durée 2h – Enfants à partir de 8 ans – Gratuit Lundi 25 octobre et jeudi 04 novembre à 10h30 Hiéroglyphes, tablettes cunéiformes, gravures grecques… les écritures anciennes n’auront plus de secrets pour vous ! Dans cet atelier, les participants seront amenés à déchiffrer quelques petits textes et à écrire leur nom ou la phrase de leur choix grâce aux outils et aux supports utilisés par les populations du passé. Découvrir la céramique Durée 2h30 – Enfants à partir de 8 ans – Gratuit Lundi 25 octobre et jeudi 04 novembre à 14h Cet atelier en deux temps permet aux participants de se glisser dans la peau d’un archéologue découvrant et étudiant les objets anciens en céramique, puis dans celle de l’artisan gallo-romain ayant fabriquer ces mêmes objets et notamment une lampe à huile. Chaque participant repartira avec la lampe qu’il aura fabriquée ! Avec Etienne de France Atelier artistique Durée 2h – Familles (à partir de 9 ans) – Gratuit Mercredi 27 octobre à 14h30 À partir de galets peints aziliens présents dans la collection de l’Epipaléolithique du musée (entre 9700 et 7000 av. J.-C. environ), l’artiste propose de s’interroger sur les liens entre le geste artistique et la matière et les différentes interprétations qui ont été données sur ces objets, dont le sens nous échappe encore. Avec Alétéïa Atelier street art Durée 1h30 – Enfants à partir de 8 ans – Gratuit Mercredi 3 novembre à 10h et 14h Cet atelier a pour ambition de mettre en perspective les liens qui peuvent exister entre l’art pariétal et la pratique de la fresque et du street art notamment autour du pochoir et du souffle de la bombe (de craie !). Avec Epona Club Nature L’art d’orner les chevaux Durée 2h – Enfants à partir de 7 ans – Gratuit Lundi 25 octobre à 13h30 et mercredi 27 octobre à 10h et 13h30 Après une visite des collections sur le thème de la parure du cheval à la Protohistoire (âge du Bronze et âge du Fer), cet atelier permettra aux participants de partager un moment avec les poneys dans la cour du château et de leur créer un ornement à partir de différents matériaux. Avec les conférencières de la RMN-GP L’utilisation de l’argile au Néolithique : la céramique Durée 2h – Enfants de 8 à 12 ans Après la présentation de la période Néolithique et le mode de vie des hommes sur le futur sol de France, les enfants réaliseront le montage d’une céramique selon les techniques utilisées à l’époque. Chaque participant repartira avec la poterie qu’il aura fabriquée ! Et pour les jeunes de 18 ans, avec le Pass culture Stage d’initiation au métier de doreur(reuse) Durée 3h30 – Gratuit Mercredis 27 octobre et 03 novembre à 13h30 Venez découvrir et pratiquer le métier de doreur et doreuse avec un professionnel habilité à travailler pour les Monuments Historiques.DES VISITES Avec les conférencières de la RMN-GP, découvrez nos collections… Pour les enfants Je suis un petit Gaulois Durée 1h – Enfants de 5 à 7 ans En se glissant dans la peau d’enfants gaulois, les enfants découvrent l’environnement, le quotidien, le mode de vie de nos ancêtres et posent un autre regard sur les collections du musée… En famille L’art du bronzier Durée 1h30 – A partir de 8 ans À l’aide d’un livret d’activités, partez en quête de la période de l’âge du Bronze méconnue qui vous révélera ses trésors… Le chat qui s’en va tout seul Durée 1h – A partir de 7 ans – 5 € Une visite contée en famille dans les collections du Néolithique, d’après la nouvelle éponyme de Rudyard Kipling. L’Iliade et l’Odyssée Durée 1h – A partir de 7 ans – 5 € Découvrez les épopées de L’Iliade et de l’Odyssée à travers les collections du musée. Vivre au temps des Gaulois A partir de 7 ans – Durée 1h – 5 € Partez à la découverte de la vie quotidienne des Gaulois, de leur croyance, de leur art, etc. à travers les collections exceptionnelles du musée ! Les premiers villages A partir de 7 ans – Durée 1h – 5 € Cette visite à suivre en famille permet aux enfants de découvrir comment et pourquoi les hommes ont bâti les premiers villages, développé l’agriculture et l’élevage… Animations -> Atelier / Cours Musée d’Archéologie nationale et domaine national de Saint-Germain-en-Laye Château, place Charles de Gaulle Saint-Germain-en-Laye 78100

