Vacances apprenantes de printemps Le Chalet des Alpes Le Bessat Catégories d’évènement: Le Bessat

Loire

Vacances apprenantes de printemps Le Chalet des Alpes, 19 avril 2022, Le Bessat. Vacances apprenantes de printemps

du mardi 19 avril au vendredi 29 avril à Le Chalet des Alpes

**Nous proposons deux séjours pour les enfants de 6 à 11 ans :** 1- du 19 au 22 Avril 2022 2- du 25 au 29 Avril 2022 **Activités proposées :** Le matin en classe avec mise à niveau en mathématiques et français niveau primaire (6 à 11ans). L’après midi activités diverses comme du tir à l’arc, la célèbre chasse aux oeufs de pâques, jeude piste en forêt, biathlon…………..

500

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Le Chalet des Alpes Croix de Chaubouret 42660 Le Bessat Le Bessat Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-19T09:00:00 2022-04-19T19:00:00;2022-04-20T09:00:00 2022-04-20T19:00:00;2022-04-21T09:00:00 2022-04-21T19:00:00;2022-04-22T09:00:00 2022-04-22T19:00:00;2022-04-25T09:00:00 2022-04-25T19:00:00;2022-04-26T09:00:00 2022-04-26T19:00:00;2022-04-27T09:00:00 2022-04-27T19:00:00;2022-04-28T09:00:00 2022-04-28T19:00:00;2022-04-29T09:00:00 2022-04-29T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le Bessat, Loire Autres Lieu Le Chalet des Alpes Adresse Croix de Chaubouret 42660 Le Bessat Ville Le Bessat lieuville Le Chalet des Alpes Le Bessat Departement Loire

Le Chalet des Alpes Le Bessat Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bessat/

Vacances apprenantes de printemps Le Chalet des Alpes 2022-04-19 was last modified: by Vacances apprenantes de printemps Le Chalet des Alpes Le Chalet des Alpes 19 avril 2022 Le Bessat Le Chalet des Alpes Le Bessat

Le Bessat Loire