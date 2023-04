Vacances Ados – Centre Paris anim’ Hébert Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’Évènement: île de France

Vacances Ados – Centre Paris anim’ Hébert Centre Paris Anim’ Hébert, 24 avril 2023, Paris. Du lundi 24 avril 2023 au vendredi 05 mai 2023 :

de 14h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 14 ans. Jusqu’à 17 ans. gratuit Informations et réservations en ligne sur animactisce.org ou par téléphone ou à l’accueil du centre. L’espace dédié aux jeunes accueille les adolescents de 14 à 17 ans pour des sorties durant les vacances. Les sorties sont encadrées par des professionnels de l’animation. Le rendez-vous pour chaque sortie est à l’accueil du centre. Semaine du 24 au 28 avril lundi 24/04 : Exposition l’Or de Ramses 14h-18h

La Villette mardi 25/04 : Après-midi jeux de société 14h-18h

Espace dédié aux jeunes du centre mercredi 26/04 : Cinéma 14h-18h

Rosa Parks jeudi 27/04 : Master Chef 14h-18h

Rdv au centre vendredi 28/04 : Jeux en plein air 14h-18h

Vincennes Semaine du 2 au 5 mai mardi 2/05 : Bowling 13h30-18h

75015 mercredi 3/05 : La ménagerie Jardin des plantes 14h-18h

Jardin des plantes jeudi 4/05 : Grand jeu 14h-18h

Espace dédié aux jeunes du centre vendredi 5/05 : Tournoi de foot inter-centres Paris Anim’ du 18e 14h-18h

Five Aubervilliers Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://actisce.org/index.php/hebert 01 58 20 58 00 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://www.animactisce.org/2-trouver-une-activite.htm

