Du mardi 02 janvier 2024 au vendredi 05 janvier 2024

.Tout public. A partir de 14 ans. Jusqu’à 17 ans. gratuit Inscription à l’accueil du centre ou par téléphone au 01 58 20 58 00. Retrouvez la programmation sorties de l’espace dédié aux jeunes pour les 14-17 ANS durant les vacances. SEMAINE DU 02 AU 05 JANVIER 2023 MARDI 02/01 : CINÉMA – Sortie Paris 75019.

RDV à 14H à l’Espace Dédié aux Jeunes, retour à 18h. MERCREDI 03/01 : MARCHÉ DE NOËL – Sortie à Paris 75001.

RDV à 14H à l’Espace Dédié aux Jeunes, retour à 18h. JEUDI 04/01 : PATINOIRE – Sortie à Paris 75012.

RDV à 13h30 à l’Espace Dédié aux Jeunes, retour 18h30. VENDREDI 05/01 : JEUX ET GOUTER À l’EDJ

À l’Espace Dédié aux Jeunes de 14h à 18h. Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://www.actisce.eu/hebert +33158205800 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg

Catégories d'Évènement: ile de france, Paris
Code postal 75018
Lieu Centre Paris Anim' Hébert
Adresse 9, rue Tchaïkovski
Ville Paris

