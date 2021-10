Biscarrosse Biscarrosse Biscarrosse, Landes Vacances à la pisicne Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Landes

Vacances à la pisicne Biscarrosse, 21 octobre 2021, Biscarrosse. Vacances à la pisicne 2021-10-21 – 2021-10-30 Piscine municipale 48 Rue des Muletiers

Biscarrosse Landes Biscarrosse 2.9 2.9 EUR Vacances à la piscine ! Leçons : différents niveaux (débutants ou perfectionnement).

Du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre et du mardi 2 novembre au vendredi 5 novembre ( de 15h à 15h45; de 16h à 16h45; de 17h à 17h45; de 18h à 18h45). Nombre limité de places, inscription et renseignements aux heures d’ouverture du public : 05 58 78 12 84 Vacances à la piscine ! Leçons : différents niveaux (débutants ou perfectionnement).

Du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre et du mardi 2 novembre au vendredi 5 novembre ( de 15h à 15h45; de 16h à 16h45; de 17h à 17h45; de 18h à 18h45). Nombre limité de places, inscription et renseignements aux heures d’ouverture du public : 05 58 78 12 84 +33 5 58 78 12 84 Vacances à la piscine ! Leçons : différents niveaux (débutants ou perfectionnement).

Du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre et du mardi 2 novembre au vendredi 5 novembre ( de 15h à 15h45; de 16h à 16h45; de 17h à 17h45; de 18h à 18h45). Nombre limité de places, inscription et renseignements aux heures d’ouverture du public : 05 58 78 12 84 pxhere dernière mise à jour : 2021-10-21 par OT Grands Lacs

Détails Catégories d’évènement: Biscarrosse, Landes Autres Lieu Biscarrosse Adresse Piscine municipale 48 Rue des Muletiers Ville Biscarrosse lieuville 44.39346#-1.15692