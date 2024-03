Vacances à la Ferme – Toussaint – Croq’ Vacances Camping du Centre de la Ducherais Campbon, dimanche 20 octobre 2024.

Vacances à la Ferme – Toussaint – Croq’ Vacances dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 20 – 26 octobre Camping du Centre de la Ducherais 549 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-20T08:00:00+02:00 – 2024-10-20T23:59:00+02:00

Fin : 2024-10-26T00:00:00+02:00 – 2024-10-26T19:00:00+02:00

Bienvenue à Campbon, en Loire-Atlantique, pour un séjour exceptionnel dédié aux enfants de 5 à 12 ans pendant les vacances de printemps. Ce séjour, au centre de vacances La Ducherais, promet une expérience inoubliable mêlant aventure et divertissement.

Au cœur de cette colonie, les enfants auront l’opportunité de découvrir la ferme pédagogique du centre. Ils pourront s’immerger dans le monde fascinant des animaux de la ferme, apprendre à les nourrir, comprendre leur quotidien et développer un lien privilégié avec ces adorables créatures. L’apprentissage se poursuivra avec des ateliers cuisine de pleine nature, où les enfants auront l’occasion de récolter des ingrédients frais de la saison. Ils pourront mettre la main à la pâte pour fabriquer du pain croustillant et du beurre délicieux, découvrant ainsi les secrets de la cuisine traditionnelle. Les journées seront également rythmées par des sorties passionnantes, notamment une excursion à la piscine du Lac de Savenay. Les enfants auront l’occasion de se rafraîchir et de s’amuser, créant des souvenirs mémorables avec leurs nouveaux amis. Les après-midis seront dédiés à des grands jeux en plein air, favorisant la coopération, la créativité et l’exercice physique. Que ce soit des chasses au trésor, des jeux d’équipe ou des activités sportives, chaque moment sera une opportunité pour les enfants de s’amuser et de développer leur esprit d’équipe.

La magie ne s’arrête pas là, car les soirées seront animées par des veillées pleines de surprises. Contes, jeux de société géants ou encore soirées à thème, chaque veillée sera une aventure unique.

Ainsi, ce séjour à Campbon sera bien plus qu’une simple escapade printanière. Il sera l’occasion pour les enfants de vivre des moments enrichissants, de créer des liens avec d’autres enfants et de revenir chez eux avec des souvenirs plein la tête !

Camping du Centre de la Ducherais La Ducherais 44750 CAMPBON Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire

