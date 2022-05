Vacances à Gardincour ! Jardins de la cité des électriciens Bruay-la-Buissière Catégories d’évènement: Bruay-la-Buissière

Pas-de-Calais

Vacances à Gardincour ! Jardins de la cité des électriciens, 3 juin 2022, Bruay-la-Buissière. Vacances à Gardincour !

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Jardins de la cité des électriciens

Besoin d’évasion ? La Cité des Électriciens se met en quatre pour y remédier. Pendant une petite quinzaine de jours, à deux pas de la maison, «_ in’ne semaine dins l’gardin, in’ne semaine à l’cour _»**,** c’est Vacances à Gardincour ! En famille, entre amis, entre carins et jardins… revivez l’esprit solidaire des cités minières, participez à des ateliers nature et des visites décalées, assistez à des spectacles défiscalisés, faites du cinéma pédalé en plein air… Il risque de s’en passer de belles pendant ce rendez-vous. Alors, chut ! Gardez précieusement la date dans votre jardin secret…

Entrée libre

In’ne semaine dins l’gardin, in’ne semaine à l’cour ! Partagez un moment festif en famille dans les jardins du coron : ateliers nature, visites décalées, spectacles défiscalisés, cinéma pédalé… Jardins de la cité des électriciens Rue Franklin, Bruay-la-Buissière, 62700, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Bruay-la-Buissière Bruay-en-Artois Pas-de-Calais

2022-06-03T13:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T23:59:00;2022-06-05T13:00:00 2022-06-05T19:00:00

