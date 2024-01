Vacances 100 % équitation Poney-club de Laizé Laizé, lundi 15 avril 2024.

Vacances 100 % équitation dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 20 avril Poney-club de Laizé 610€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T09:30:00+02:00 – 2024-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T09:30:00+02:00 – 2024-04-20T17:00:00+02:00

Stage d’équitation proposé aux jeunes désirant découvrir ou se perfectionner, dans des installations complètes et au contact d’encadrants professionnels et passionnés.

Faire un stage à Laizé , c’est s’offrir un vrai moment de détente, de partage où joie de vivre et respect de la nature sont au rendez-vous !

Nos stages sont axés sur le cheval et l’équitation, tous les âges et tous les niveaux, initiation ou perfectionnement.

Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans, toute une semaine en hébergement, pour leur faire découvrir les différentes activités d’équitation manège, balade, jeux, voltige, cirque, …

Des stages plus intensifs, pour se perfectionner, passer un examen ou faire de la compétition.

Notre cavalerie de poneys et chevaux, notre équipe professionnelle de moniteurs et d’animateurs permettent de s’adapter à chaque enfant.

Le centre équestre et ses installations offrent un lieu sécurisé et idéal pour une rencontre unique avec le cheval.

Poney-club de Laizé 545 chemin de Givry 71870 LAIZE Laizé 71870 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

