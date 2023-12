Marché de NOEL Vabres-l’Abbaye, 1 décembre 2023, Vabres-l'Abbaye.

Vabres-l’Abbaye,Aveyron

35 exposants locaux, diversifiés et de qualité pour vous permettre d’effectuer vos achats de Noël et faire le plein d’idées cadeaux !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie



35 local, diverse and high-quality exhibitors to help you do your Christmas shopping and stock up on gift ideas!

35 expositores locales de gran calidad y diversidad para ayudarle a hacer sus compras navideñas y abastecerse de ideas para regalos

35 lokale, vielfältige und qualitativ hochwertige Aussteller, damit Sie Ihre Weihnachtseinkäufe tätigen und sich mit Geschenkideen eindecken können!

