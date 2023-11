Bourse aux jouets, Vabres-l’Abbaye, 26 novembre 2023, Vabres-l'Abbaye.

Vabres-l’Abbaye,Aveyron

Le Rendez-vous pour notre Bourse aux jouets, vêtements et articles de puériculture. Grande nouvelle : Visite du père Noël en fin de matinée !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 . .

Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie



The rendezvous for our toy, clothing and childcare market. Big news: Santa Claus will visit us at the end of the morning!

El lugar de nuestro mercado de juguetes, ropa y puericultura. Gran novedad: ¡visita de Papá Noel al final de la mañana!

Der Treffpunkt für unsere Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflegeartikel. Große Neuigkeit: Besuch des Weihnachtsmanns am späten Vormittag!

Mise à jour le 2023-11-14 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT