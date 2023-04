Vide grenier animé Rue de la Vigne Vabres-l'Abbaye Catégories d’évènement: Aveyron

Vabres-l'Abbaye

Vide grenier animé Rue de la Vigne, 24 septembre 2023, Vabres-l'Abbaye. L’association Valrance organise un vide grenier animé..

2023-09-24 à ; fin : 2023-09-24 . EUR.

Rue de la Vigne

Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie



The Valrance Association is organizing a lively garage sale. La asociación Valrance organiza una animada venta de garaje. Der Verein Valrance organisiert einen lebhaften Flohmarkt. Mise à jour le 2023-04-06 par OFFICE DE TOURISME PAYS DU ROQUEFORT

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Vabres-l'Abbaye Autres Lieu Rue de la Vigne Adresse Rue de la Vigne Ville Vabres-l'Abbaye Departement Aveyron Lieu Ville Rue de la Vigne Vabres-l'Abbaye

Rue de la Vigne Vabres-l'Abbaye Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vabres-l'abbaye/

Vide grenier animé Rue de la Vigne 2023-09-24 was last modified: by Vide grenier animé Rue de la Vigne Rue de la Vigne 24 septembre 2023 Rue de la Vigne Vabres-l'Abbaye

Vabres-l'Abbaye Aveyron