Concert « Doc Lou & the Roosters » chez Piccolo à Vabre-Tizac VABRE TIZAC Le Bas Ségala, 1 décembre 2023, Le Bas Ségala.

Le Bas Ségala,Aveyron

Découvrez Doc Lou & The Roosters et leur rockin’ blues. Après leur participation à l’IBC de Memphis (janvier 2023) et pour la tournée de sortie de leur nouvel album capté en public (octobre 2023) le trio se produit Chez Piccolo..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . 8 EUR.

VABRE TIZAC le bourg

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie



Discover Doc Lou & The Roosters and their rockin’ blues. Following their appearance at the IBC in Memphis (January 2023) and the live tour for the release of their new album (October 2023), the trio perform at Chez Piccolo.

Descubra a Doc Lou & The Roosters y su blues rockero. Tras su aparición en el IBC de Memphis (enero de 2023) y la gira en directo con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum (octubre de 2023), el trío actuará en Chez Piccolo.

Entdecken Sie Doc Lou & The Roosters und ihren Rockin’ Blues. Nach ihrem Auftritt beim IBC in Memphis (Januar 2023) und für die Tournee zur Veröffentlichung ihres neuen, live aufgenommenen Albums (Oktober 2023) tritt das Trio bei Chez Piccolo auf.

Mise à jour le 2023-11-27 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA