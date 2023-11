Concert « Well Trio » chez Piccolo à Vabre-Tizac VABRE TIZAC Le Bas Ségala, 24 novembre 2023, Le Bas Ségala.

Le Bas Ségala,Aveyron

Au menu: des chansons folkloriques antiques et médiévales, des pièces de Gabriel Fauré & Frédéric Chopin… Un tableau central consacré à la musique de Kurt Weill pour finir en beauté dans l’univers « caliente » du Carmen de Georges Bizet….

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . 7 EUR.

VABRE TIZAC le bourg

Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie



On the menu: ancient and medieval folk songs, pieces by Gabriel Fauré & Frédéric Chopin… A central section devoted to the music of Kurt Weill, ending in the « caliente » world of Georges Bizet’s Carmen…

En el menú: canciones populares antiguas y medievales, piezas de Gabriel Fauré y Frédéric Chopin… Una sección central dedicada a la música de Kurt Weill, que termina en el mundo caliente de Carmen de Georges Bizet…

Auf der Speisekarte stehen antike und mittelalterliche Volkslieder, Stücke von Gabriel Fauré und Frédéric Chopin… Ein Mittelteil ist der Musik von Kurt Weill gewidmet und endet in der Welt von Carmen von Georges Bizet…

Mise à jour le 2023-11-09 par OFFICE DE TOURISME AVEYRON SEGALA