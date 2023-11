1ÈRE ÉDITION DE LA FÊTE DES LUMIÈRES Vaas, 8 décembre 2023, Vaas.

Vaas,Sarthe

1ÈRE ÉDITION DE LA FÊTE DES LUMIÈRES.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire



1ST EDITION OF THE FESTIVAL OF LIGHTS

1ª EDICIÓN DE LA FIESTA DE LAS LUCES

1. AUSGABE DES LICHTERFESTES

Mise à jour le 2023-11-14 par eSPRIT Pays de la Loire