FÊTE DES FOUÉES ET SALON DU FAIT-MAIN, 11 juin 2023, Vaas.

Fête des fouées et salon du fait-main de 11h à 18h avec fabrication de farine dans le moulin hydraulique.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

Vaas 72500 Sarthe Pays de la Loire



Feast of the fouées and exhibition of the hand-made from 11 am to 6 pm with manufacture of flour in the hydraulic mill

Fiesta de las fouées y feria de productos artesanales de 11h a 18h con producción de harina en el molino hidráulico

Fouée-Fest und Messe für Handgemachtes von 11 bis 18 Uhr mit Mehlherstellung in der Wassermühle

