Va y avoir du sport Médiathèque de Lencloître, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Lencloître. Va y avoir du sport

Médiathèque de Lencloître, le mercredi 28 juillet à 11:00

Chaussez vos baskets, ouvrez vos yeux et vos oreilles … les médiathécaires vous ont cococté un florilège d’histoires autour du sport. A vos marques, prêt, partez !

Sur inscription

Heure du conte Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

2021-07-28T11:00:00 2021-07-28T12:00:00

