Va y avoir du sport ! Concert de l’Harmonie des Chaprais Grand Kursaal Besançon, samedi 23 mars 2024.

Va y avoir du sport ! Concert de l’Harmonie des Chaprais Grand Kursaal Besançon Doubs

Alors que la France s’apprête à vibrer au rythme des Jeux Olympiques de Paris, l’Harmonie des Chaprais soigne son physique pour être à la hauteur de l’événement.

La soixantaine de musiciens amateurs dirigés par Mathieu Guilain mouillera le maillot pour proposer aux spectateurs une performance de haut-niveau.

Des Chariots de Feu de Vangelis au Guillaume Tell de Rossini, l’Harmonie des Chaprais slalome entre des grands classiques et des tubes plus contemporains. Gloria Glaynor, Johnny Hallyday et Queen seront également de la partie.

Sans compter qu’en sport comme en musique, on n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise.

Entrée libre mais réservations conseillées. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23 22:00:00

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@harmonie-chaprais-besancon.org

