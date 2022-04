VA PENSIERO ! GRANDS CHOEURS D’OPÉRAS ITALIENS Cholet Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Maine-et-Loire

VA PENSIERO ! GRANDS CHOEURS D’OPÉRAS ITALIENS Cholet, 10 mai 2022, Cholet. VA PENSIERO ! GRANDS CHOEURS D’OPÉRAS ITALIENS Théâtre Saint-Louis Rue Jean Vilar Cholet

2022-05-10 20:00:00 – 2022-05-10 22:30:00 Théâtre Saint-Louis Rue Jean Vilar

Cholet Maine-et-Loire Le bel canto est l’art du chant selon la tradition de l’opéra italien des XVIIe et XVIIIe siècles, d’après le Petit Robert. Et c’est avec un art du partage que Le Printemps des Orgues présente son programme « Autour des grands chœurs d’opéras italiens ». acspo@wanadoo.fr +33 2 41 69 26 60 https://www.printempsdesorgues.fr/ Le bel canto est l’art du chant selon la tradition de l’opéra italien des XVIIe et XVIIIe siècles, d’après le Petit Robert. Et c’est avec un art du partage que Le Printemps des Orgues présente son programme « Autour des grands chœurs d’opéras italiens ». Théâtre Saint-Louis Rue Jean Vilar Cholet

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Cholet, Maine-et-Loire Autres Lieu Cholet Adresse Théâtre Saint-Louis Rue Jean Vilar Ville Cholet lieuville Théâtre Saint-Louis Rue Jean Vilar Cholet Departement Maine-et-Loire

Cholet Cholet Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cholet/

VA PENSIERO ! GRANDS CHOEURS D’OPÉRAS ITALIENS Cholet 2022-05-10 was last modified: by VA PENSIERO ! GRANDS CHOEURS D’OPÉRAS ITALIENS Cholet Cholet 10 mai 2022 cholet maine-et-loire

Cholet Maine-et-Loire