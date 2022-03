VA-ET-VIENT Toulouse, 5 avril 2022, Toulouse.

VA-ET-VIENT THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers Toulouse

2022-04-05 – 2022-04-09 THEATRE DU GRAND ROND 23 rue des Potiers

Toulouse Haute-Garonne

Pièce pour deux danseuses, qui s'articule autour d'une réflexion sur le transfert en psychanalyse et la fluidité entre les individus.

La compagnie Arketip propose ici une pièce à l’univers sonore envoûtant, aux chorégraphies puissantes et sans concession. On ne peut détacher nos regards et nos esprits des deux danseuses qui nous plongent en nous-mêmes pour 50 minutes essentielles.

Du hip hop sur la scène du Grand Rond.

Les fondamentaux de la compagnie Arketip reposent sur la recherche chorégraphique, l’improvisation et la danse contact mais aussi l’importance de partager la danse avec un large public.

