### Danse Hip-Hop **Création – coproduction Théâtre du Grand Rond** Vous rêviez de voir du hip-hop sur la scène du Grand Rond ? La compagnie montpelliéraine Arketip l’a fait ! Les fondamentaux de la compagnie reposent sur la recherche chorégraphique, l’improvisation et la danse contact mais aussi l’importance de partager la danse avec un large public. ### Plus d’infos [Site web du Théâtre du Grand Rond](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Du 5 au 9 avril 2022 à 21h Durée : 50mn

13€ / 11€ / 9€ / 6€ / Carnet Pleins Feux

Culture Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

2022-04-05T21:00:00 2022-04-05T21:50:00;2022-04-06T21:00:00 2022-04-06T21:50:00;2022-04-07T21:00:00 2022-04-07T21:50:00;2022-04-08T21:00:00 2022-04-08T21:50:00;2022-04-09T21:00:00 2022-04-09T21:50:00

