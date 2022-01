Va-et-vient Marseille 1er Arrondissement, 19 février 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Après une inauguration cet été à la Métairie Bruyère, Centre d’Art Graphique, Fotokino et les éditions R.L.D. vous présente l’exposition « Va-et-vient » rassemblant six artistes aux univers complémentaires : Pierre Charpin, Nathalie Du Pasquier, Fanette Mellier, Nigel Peake, Sabine Finkenauer et Philippe Weisbecker.



Fotokino et les éditions R.L.D. sont deux structures éloignées par la géographie mais qui ont bien des amours en commun, à commencer par celui du jeu des formes et des couleurs à la surface du papier. Depuis Marseille, nous sommes heureux et honorés d’être invités à poursuivre l’histoire qui nous lie à la plupart des artistes invités, sur un nouveau terrain d’expérimentation.



Essais, dialogues, tentatives, rencontres, confinements, frustrations et solutions : l’exposition « Va-et-vient » et la production imprimée qui en fera l’essentiel, se sont ainsi construites dans d’incessants allers-retours entre l’atelier d’impression, celui des artistes et notre lieu marseillais. Le contexte actuel, si particulier, nous a poussé à imaginer de nouveaux scénarios de travail en commun, mais n’a pas altéré l’essence même de ce projet : partager avec des artistes des outils et des idées, des compétences et des désirs, afin de donner vie à de nouvelles séries d’œuvres multiples sur papier.



Mais ce va-et-vient est aussi celui qu’opèrent ces six artistes dans leur travail, entre art et design, édition et sculpture, dessin et illustration… Ils explorent les différents fragments de la création contemporaine en toute insouciance. Chacun avec son propre vocabulaire graphique, manie lignes et formes élémentaires pour créer un langage de couleurs, sensible et poétique. Cette exposition, est aussi l’opportunité de plonger dans les coulisses de la création artisanale et artistique. Les pièces finalisées y sont dévoilées au même titre que les expérimentations : les essais, les ratés, les maquettes, ou toutes autres étapes qui matérialisent un livre ou une édition d’art.

Exposition collective « Va-et-vient » : Pierre Charpin, Nathalie Du Pasquier, Fanette Mellier, Nigel Peake, Sabine Finkenauer et Philippe Weisbecker.

