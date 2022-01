V – Miss Griff association / Jonathan Renier Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

V – Miss Griff association / Jonathan Renier Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 19 mars 2022, Nantes. 2022-03-19 Représentations du 17 au 19 mars 2022 à 20h30

Horaire : 20:30 21:25

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations du 17 au 19 mars 2022 à 20h30 Théâtre. Dans le cimetière de Leeds, un poète vient mettre un coup de propre à la tombe de ses parents. Un skin tague les pierres tombales à la bombe. Une de ces têtes brûlées sortie du stade. S’entame un violent dialogue, une pensée à propos du monde comme il va mal, des immigrés, du chômage, à propos de soi, à propos de l’autre… Auteur : Tony HarrisonInterprétation : Jonathan RenierMise en scène : Nicole CharpailLumières : Pierre Court Durée : 55 min. Tout public à partir de 15 ans Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Adresse 8 Rue Félibien Ville Nantes lieuville Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/