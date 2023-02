V. J. LAFERRRIERE – T. FOUCHENNERET L’ALPILIUM-ST REMY DE PROVENCE ST REMY DE PROVENCE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

V. J. LAFERRRIERE – T. FOUCHENNERET L’ALPILIUM-ST REMY DE PROVENCE, 25 février 2023, ST REMY DE PROVENCE. V. J. LAFERRRIERE – T. FOUCHENNERET L’ALPILIUM-ST REMY DE PROVENCE. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 19:00 (2023-02-25 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros. LA MAIRIE DE ST REMY DE PROVENCE (PLATES V-R-2021-004018 & 004116) PRESENTE CE SPECTACLE Un concert de sonates piano-violoncelle avec de jeunes très grands talents. Soliste de l’année aux Victoires de la musique classique 2018, 1er prix au concours Reine Elisabeth en 2017, Victor Julien-Laferrière a également obtenu le Diapason d’or de l’année 2017 pour son enregistrement avec le pianiste Adam Laloum, ffff de Télérama, Choc du magazine Classica. Le violoncelliste développe en parallèle une activité de direction d’orchestre, à travers des collaborations avec l’Orchestre national d’Île de France, l’Orchestre de l’Opéra de Rouen, l’Orchestre des Amis de Brahms. Théo Fouchenneret a été initié au piano dès 3 ans par son grand frère Pierre, violoniste. À 13 ans, il intègre le CNSM de Paris dans la classe d’Alain Planès. Aujourd’hui, il multiplie les distinctions avec un 1er prix ex aequo au Concours international de Genève, cinq prix spéciaux au Concours international de musique de chambre de Lyon avec le Trio Messiaen, et une nomination « révélation soliste instrumental » aux Victoires de la Musique classique en 2019. Programme Gabriel Fauré, Nadia Boulanger, Claude Debussy, César FranckPMR 0629196978 Votre billet est ici L’ALPILIUM-ST REMY DE PROVENCE ST REMY DE PROVENCE AV DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY Bouches-du-Rhone LA MAIRIE DE ST REMY DE PROVENCE (PLATES V-R-2021-004018 & 004116) PRESENTE CE SPECTACLE Un concert de sonates piano-violoncelle avec de jeunes très grands talents.

