“V.I.T.R.I.O.L” : Spectacle Chorégraphique & Art Numérique Neuville-sous-Montreuil, 22 mai 2022, Neuville-sous-Montreuil.

“V.I.T.R.I.O.L” : Spectacle Chorégraphique & Art Numérique Allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil

2022-05-22 – 2022-05-22

Allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil Pas-de-Calais

Neuville-sous-Montreuil Dans le cadre du Festival Musica Nigella,

V.I.T.R.I.O.L à la Chartreuse de Neuville.

Spectacle chorégraphique & art numérique mêlant danses, chants et technologies numériques de pointe.

Dimanche 22 mai – Concert 1 à 15h et Concert 2 à 17h

————————

V.I.T.R.I.O.L est une création mondiale de Aurélien Dumont :

– 13h30 : pique-nique traditionnel dans la cour d’honneur de la Chartreuse

– 15h : 1ère séance

– 16h-17h : Dégustation de vins d’Anjou

– 17h : 2e séance

————————-

Avec la participation de nombreux artistes chorégraphes, danseurs, chanteurs et avec l’Ensemble Musica Nigella.

Réservations obligatoires au +33 (0)3 21 06 56 97 – Mail : culture@ca2bm.fr

Pour tous. Programme complet téléchargeable.

culture@ca2bm.fr +33 3 21 06 56 97 http://www.lachartreusedeneuville.org/

Allée de la Chartreuse Neuville-sous-Montreuil

