Concert de musique irlandaise à Pissy Poville V And B, Pissy-Pôville (76)

Concert de musique irlandaise à Pissy Poville V And B, Pissy-Pôville (76), 17 mars 2023, . Concert de musique irlandaise à Pissy Poville Vendredi 17 mars, 19h00 V And B, Pissy-Pôville (76) Gratuit Concert de musique irlandaise avec Dún Briste https://www.dun-briste.fr/ https://www.facebook.com/DunBriste/ https://www.instagram.com/dun_briste/ source : événement Concert de musique irlandaise à Pissy Poville publié sur AgendaTrad V And B, Pissy-Pôville (76) 1465, Route de Malzaize V And B, 76360 Pissy-Pôville, France [{« link »: « https://www.dun-briste.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/DunBriste/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41510 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T19:00:00+01:00 – 2023-03-17T22:00:00+01:00

2023-03-17T19:00:00+01:00 – 2023-03-17T22:00:00+01:00 stage suedois

Détails Autres Lieu V And B, Pissy-Pôville (76) Adresse 1465, Route de Malzaize V And B, 76360 Pissy-Pôville, France Age max 110 Lieu Ville V And B, Pissy-Pôville (76)

V And B, Pissy-Pôville (76) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//