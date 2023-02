V And B Fest – Pass 3J + Camping Valable du 25 au 27 Août 2023 CHATEAU DE LA MAROUTIERE CHATEAU GONTIER Catégories d’Évènement: Château-Gontier

Mayenne

V And B Fest – Pass 3J + Camping Valable du 25 au 27 Août 2023 CHATEAU DE LA MAROUTIERE, 25 août 2023, CHATEAU GONTIER. V And B Fest – Pass 3J + Camping Valable du 25 au 27 Août 2023 CHATEAU DE LA MAROUTIERE. Un spectacle à la date du 2023-08-25 à 00:00 (2023-08-25 au ). Tarif : 140.0 à 140.0 euros. Contremarque à présenter avec votre billet en échange de votre braceletouverture des portes le 25/08/23 à 16h Les billets pour le V and B Fest' seront uniquement accessibles à la vente sous forme de pack : Pass 3 jours + camping, hors billetterie du festival. Le plus grand rassemblement de VandBistes revient pour sa 3ème édition ! Au programme : des découvertes musicales, gustatives et humaines. Le festival se tiendra les 25, 26 et 27 août 2023. Les concerts se dérouleront du vendredi au dimanche soir sur 3 scènes aménagées sur le site de la Maroutière. Le village, gratuit et accessible à tous, sera ouvert en journée pour vous faire découvrir artistes, exposants et animations avec toujours autant de convivialité. CAMPING:Horaires d'ouverture : à partir de 10h00 et fermeture le lundi 28 Août à 12h00Camping accessible uniquement en tente

Horaires d’ouverture : à partir de 10h00 et fermeture le lundi 28 Août à 12h00

Camping accessible uniquement en tente .140.0 EUR140.0. Votre billet est ici

