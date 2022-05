Uzestval à Bazas Bazas, 3 juin 2022, Bazas.

Uzestval à Bazas Salle des conférences Gérard Bonnac 1 Place de la Cathédrale Bazas

2022-06-03 – 2022-06-03 Salle des conférences Gérard Bonnac 1 Place de la Cathédrale

Bazas 33430

EUR un Uzestival en grande tension spéciale… joué déjoué enjoué avec celles et ceux qui, encore et encore, rêvent imaginent inventent conduisent et instruisent en compagnie Lubat de Jazzcogne (chercheurs d’arts à l’air libre) cette épopée en contre pied, en contre point à contre courant d’Uzeste Musical (mine d’art à ciel ouvert).

– 16h : Jazz informatique ? Drôle de truc en « ique »…

– 17h : concert – « Artisticiel » L’homme et la machine… du théorique à la pratique.

– 21h : concert – « Intranquille ».

un Uzestival en grande tension spéciale… joué déjoué enjoué avec celles et ceux qui, encore et encore, rêvent imaginent inventent conduisent et instruisent en compagnie Lubat de Jazzcogne (chercheurs d’arts à l’air libre) cette épopée en contre pied, en contre point à contre courant d’Uzeste Musical (mine d’art à ciel ouvert).

– 16h : Jazz informatique ? Drôle de truc en « ique »…

– 17h : concert – « Artisticiel » L’homme et la machine… du théorique à la pratique.

– 21h : concert – « Intranquille ».

+33 5 56 25 38 46

un Uzestival en grande tension spéciale… joué déjoué enjoué avec celles et ceux qui, encore et encore, rêvent imaginent inventent conduisent et instruisent en compagnie Lubat de Jazzcogne (chercheurs d’arts à l’air libre) cette épopée en contre pied, en contre point à contre courant d’Uzeste Musical (mine d’art à ciel ouvert).

– 16h : Jazz informatique ? Drôle de truc en « ique »…

– 17h : concert – « Artisticiel » L’homme et la machine… du théorique à la pratique.

– 21h : concert – « Intranquille ».

Salle des conférences Gérard Bonnac 1 Place de la Cathédrale Bazas

dernière mise à jour : 2022-05-24 par