Uzestival du nouvel an – Uzeste fait son cinéma Uzeste Uzeste Uzeste Catégories d’évènement: Gironde

Uzeste

Uzestival du nouvel an – Uzeste fait son cinéma Uzeste, 29 décembre 2022, Uzeste Uzeste. Uzestival du nouvel an – Uzeste fait son cinéma 18 Rue Faza Théatre L’Estaminet Uzeste Gironde Théatre L’Estaminet 18 Rue Faza

2022-12-29 – 2022-12-30

Théatre L’Estaminet 18 Rue Faza

Uzeste

Gironde Uzeste 10 10 EUR JEUDI 29 DÉCEMBRE

19h – Café du sport : apéro tempo avec la Cie Lubat électro jazz

21h – Théâtre amusicien l’Estaminet : concert Uz de là

Quatre générations d’Uzeste André Minvielle vocalchimiste, Louis Lubat vocalbruitaliste, Fabrice Vieira vocalpiniste, Bernard Lubat vocalphabétiste. VENDREDI 30 DÉCEMBRE

19h – Café du sport : apéro tempo avec la Cie Lubat électro jazz

21h – Théâtre amusicien l’Estaminet : concerts Etat d’engeance

Oratorio profane… Un des « enchantiers » majeurs de la Cie Lubat de jazzcogne. Mots et musiques en crise, en chrysalide… en prise… Éloge de la discontinuité…

Avec : Juliette Kapla (verbe, chant) Myriam Roubinet (verbe) Margot Auzier (étincelles) Fawzi Berger (percussions) JulesRousseau (guitare basse) Fabrice Vieira (guitare, voix) Bernard Lubat (piano, voix). Petite restauration possible sur réservation au Café du Sport : 05 56 25 33 13 JEUDI 29 DÉCEMBRE

19h – Café du sport : apéro tempo avec la Cie Lubat électro jazz

21h – Théâtre amusicien l’Estaminet : concert Uz de là

Quatre générations d’Uzeste André Minvielle vocalchimiste, Louis Lubat vocalbruitaliste, Fabrice Vieira vocalpiniste, Bernard Lubat vocalphabétiste. VENDREDI 30 DÉCEMBRE

19h – Café du sport : apéro tempo avec la Cie Lubat électro jazz

21h – Théâtre amusicien l’Estaminet : concerts Etat d’engeance

Oratorio profane… Un des « enchantiers » majeurs de la Cie Lubat de jazzcogne. Mots et musiques en crise, en chrysalide… en prise… Éloge de la discontinuité…

Avec : Juliette Kapla (verbe, chant) Myriam Roubinet (verbe) Margot Auzier (étincelles) Fawzi Berger (percussions) JulesRousseau (guitare basse) Fabrice Vieira (guitare, voix) Bernard Lubat (piano, voix). Petite restauration possible sur réservation au Café du Sport : 05 56 25 33 13 +33 5 56 25 38 46 Compagnie LUBAT – Uzeste Musical Compagnie Lubat

Théatre L’Estaminet 18 Rue Faza Uzeste

dernière mise à jour : 2022-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Uzeste Autres Lieu Uzeste Adresse Uzeste Gironde Théatre L'Estaminet 18 Rue Faza Ville Uzeste Uzeste lieuville Théatre L'Estaminet 18 Rue Faza Uzeste Departement Gironde

Uzeste Uzeste Uzeste Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/uzeste-uzeste/

Uzestival du nouvel an – Uzeste fait son cinéma Uzeste 2022-12-29 was last modified: by Uzestival du nouvel an – Uzeste fait son cinéma Uzeste Uzeste 29 décembre 2022 18 Rue Faza Théatre L'Estaminet Uzeste Gironde Uzeste Gironde Gironde Uzeste

Uzeste Uzeste Gironde