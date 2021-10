Uzestival Automnal Uzeste, 30 octobre 2021, Uzeste.

Uzestival Automnal Uzeste

2021-10-30 – 2021-10-31

Uzeste Gironde Uzeste

Ré-ouverture du Théâtre Amusicien l’Estaminet : la Compagnie Lubat de Jazzcogne reprend ses travaux de création transartistique vitale vivante.

Samedi 30 octobre à 21h / Dimanche 31 octobre à 16h : « Décrochage » : performance poétique peinture musique

Une expé-diction dans l’œuvre picturale de Martin Lartigue au cœur d’une installation de David Brunet.

Vendredi 5 novembre et Samedi 6 novembre à 21h : Grand bazar jazz hasard

L’impro en tête de gondole sur la mer démontée d’un futur qui n’est pas gagné. Jouer à se jouer et encore et toujours jouer jouer jouer… En privé et en public, pour une rencontre vitalisante entre musicien(ne)s pratiquant l’art de l’improvisation jazzcognitive. Rencontre aléatoire entre swing sans âge danse/dissidence/contredanse, rythmie/polyrythmie, oral/écrit.

+33 5 56 25 38 46

Uzestival

Uzeste

