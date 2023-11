KillAson – Wolf Show L’OMBRIÈRE, 16 décembre 2023, UZÈS.

Communauté De Communes Pays d’Uzès (1 : L-D20-6640 / 2 : L-R-22-2192 / 3 : L-R-22-2188) présente ce spectacle KILLASON : Le Wolf Show : une œuvre hybride et introspective où l’atmosphère visuelle est tout aussi urbaine que sauvage. KillASon est un artiste français qui renvoie aux codes et manières d’être d’un rappeur américain dont il reprend la langue, tout en assumant pleinement son parcours de danseur et de performeur. Sa carrière musicale débute en 2016 avec The Rize, premier EP, suivi d’une tournée conséquente qui l’amène à se produire dans les plus grands festivals de France et de Belgique. Avec Wolf Show, KillASon exprime sur scène toute sa puissance de chanteur et ses qualités de danseur hip-hop, enrichis par un travail vidéo extrêmement fin et un incroyable duo de danseur/danseuse. S’inspirant de son animal totémique, le loup, sauvage et incompris, il interprète une œuvre entre le concert et le spectacle, produisant une expérience forte, tout à fois la subtile et physique.Musique et Danse Hip-HopTout publicDurée : 1h30 sans entracteTarif : jeune de moins de 26 ans, étudiant, demandeur d’emploi et minima socauxTarif enfant : moins de 12 ansParking sur placeRéservation PMR : 04 48 21 57 40 KillAson

L’OMBRIÈRE UZÈS 3 PLACE CROIX DES PALMIERS Gard

