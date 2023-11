Black Lilys / Thomas Kahn L’OMBRIÈRE, 9 décembre 2023, UZÈS.

Black Lilys / Thomas Kahn L’OMBRIÈRE. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 20:30 (2023-12-09 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

BLACK LILYSBlack Lilys témoigne fièrement la résilience, à travers une pop intemporelle, balançant entre puissance et vulnérabilité. Frère et sœur dans la vie, ils nous livrent une musique unique dans le paysage musical français.Le son envoûtant de guitare de Robin évoquant tantôt The XX, tantôt Ben Howard porte délicatement la voix ébréchée de Camille, dont le timbre n’est pas sans rappeler celui de Björk ou encore Julia Stone.Découverts avec leur 1er album BOXES sorti en 2018, dont le titre “Nightfall” sera choisi pour la série blockbuster Netflix « Elite » et atteint aujourd’hui plus de 2 Millions de streams, un album définissant les contours de leur pop alliant nuances et contrastes.Après avoir été invités par POMME sur sa dernière tournée, avec pour point culminant L’Olympia, ils ont enchainé avec une année 2022 riche en nouveautés jusqu’à la sortie en octobre dernier de leur 2ème album “NEW ERA“, écrit en Ecosse où ils se sont inspirés des grandes vallées des Highlands et des jours de pluie.THOMAS KAHNBaptisé le « Petit prince de la Soul contemporaine » par le magazine Rolling Stone, Thomas Kahn, 30 ans est un jeune chanteur auteur, compositeur, et interprète.Thomas Kahn, auteur, compositeur, chanteur né en région parisienne il y a trente-quatre ans. Thomas a grandi en Touraine et vit depuis une vingtaine d’années en Auvergne. Pourtant, si dès les premières mesures de More Than Sunshine, l’un des titres pilotes, l’on se retrouve en terrain connu, celui-ci ne colle en rien avec cette géographie d’origine. La voix, la section de cuivres, la rythmique à l’équerre nous rapprochent plutôt du sud des États-Unis. Et nous ramènent aux heures glorieuses où la Soul music dominait la scène, où Otis Redding, Aretha Franklin, James Brown et consorts se partageaient les clefs d’un royaume baptisé, non sans jubilation par l’un d’eux, « le pays des mille danses ».Pop indé / SoulTout publicDurée : 2h sans entracte Black Lilys, Thomas Kahn

Votre billet est ici

L’OMBRIÈRE UZÈS 3 PLACE CROIX DES PALMIERS Gard

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici