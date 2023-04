Saison de la Truffe Place aux Herbes, 14 décembre 2023, Uzès.

De mi-décembre à mars, notre destination s’anime autour d’une production particulière et fort réputée : la truffe noire d’hiver, la célèbre Tuber Melanosporum. Venez la découvrir ou la redécouvrir lors des marchés hebdomadaires, les mercredis et samedis..

2023-12-14 à 07:30:00 ; fin : 2023-03-15 13:00:00. .

Place aux Herbes

Uzès 30700 Gard Occitanie



From mid-December to March, our destination comes alive around a particular and very famous production: the black winter truffle, the famous Tuber Melanosporum. Come and discover or rediscover it during the weekly markets, on Wednesdays and Saturdays.

Desde mediados de diciembre hasta marzo, nuestro destino cobra vida en torno a un producto particular y muy famoso: la trufa negra de invierno, la famosa Tuber Melanosporum. Venga a descubrirla o redescubrirla en los mercados semanales de los miércoles y sábados.

Von Mitte Dezember bis März belebt sich unser Reiseziel rund um eine besondere und sehr berühmte Produktion: die schwarze Wintertrüffel, die berühmte Tuber Melanosporum. Auf den Wochenmärkten mittwochs und samstags können Sie ihn entdecken oder wiederentdecken.

