Marché de producteurs hebdomadaire d’Uzès Place aux Herbes, 1 janvier 2023, Uzès.

Asperges de l’Uzège, fraises gariguettes, fruits et légumes selon les saisons, pélardons et autres spécialités fromagères, vins, huiles d’olive, poissonnerie et charcuterie… Une soixantaine de producteurs animent la place aux Herbes dès 7h30..

2023-01-01 à 07:30:00 ; fin : 2023-12-31 13:00:00. .

Place aux Herbes

Uzès 30700 Gard Occitanie



Asparagus from Uzège, gariguette strawberries, fruits and vegetables according to the seasons, pelardons and other cheese specialties, wines, olive oils, fish and meat products… About sixty producers animate the Place aux Herbes from 7:30 am.

Espárragos de Uzège, fresas gariguette, frutas y verduras de temporada, pelardones y otras especialidades de queso, vinos, aceites de oliva, pescadería y charcutería.. Unos sesenta productores animan la Place aux Herbes desde las 7:30 horas.

Spargel aus dem Uzège, Gariguette-Erdbeeren, Obst und Gemüse je nach Jahreszeit, Pélardons und andere Käsespezialitäten, Weine, Olivenöle, Fisch- und Wurstwaren… Rund 60 Produzenten beleben den Place aux Herbes ab 7:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-03-31 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard