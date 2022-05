Uzès en scène – Mes pires potes Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Uzès Gard Uzès Gard Occitanie EUR 14 14 Comédie de Paul RUBENS. Ils sont les meilleurs amis du monde et pourtant ils se sont toujours menti ! Mais aujourd’hui, un faire-part de mariage va les obliger à montrer leurs vrais visages et à jouer franc-jeu… ou presque ! info@uzes-pontdugard.com +33 4 66 22 68 88 https://uzes-pontdugard.com/ Promenade des Marronniers Jardin de l’Evêché Uzès

